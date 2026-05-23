«Лацио» на своем поле обыграл «Пизу» в матче 38-го тура Серии А со счетом 2:1.
Гости открыли счет на 23-й минуте после гола Стефано Морео. «Бьянкочелести» сначала сравняли после точного удара Фисайо Деле-Баширу на 33-й минуте, а пару минут спустя Педро вывел вперед хозяев.
Во втором тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами.
Результат матча
ЛациоРим2:1ПизаПиза
0:1 Стефано Морео 23' 1:1 Фисайо Деле-Баширу 33'
Лацио: Алессио Фурланетто, Марио Хила (Оливер Провстгор 46'), Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Реда Белахьяне, Тома Башич, Маттео Канчелльери (Дэниел Мальдини 71'), Педро Родригес, Тейянни Нослин
Пиза: Адриан Шемпер, Самуэле Ангори, Росен Божинов, Симоне Канестрелли, Артуро Калабрези, Эбенезер Акинсанмиро (Мальте Хойхольт 46'), Исак Вурал, Михел Эбишер (Felipe Loyola 61'), Мехди Лери (Хуан Куадрадо 71'), Стефано Морео, Филип Стоилкович (Габриэле Пиччинини 62')
Жёлтые карточки: Марио Хила 10', Тейянни Нослин 30' — Габриэле Пиччинини 73'
«Лацио» набрал 54 очка и занял итоговое девятое место в Серии А. «Пиза» с 18 баллами завершил сезон на последней, 20-й строчке в турнирной таблице и вернулся в Серию В спустя год.