«Лацио» на своем поле обыграл «Пизу» в матче 38-го тура Серии А со счетом 2:1.

Гости открыли счет на 23-й минуте после гола Стефано Морео. «Бьянкочелести» сначала сравняли после точного удара Фисайо Деле-Баширу на 33-й минуте, а пару минут спустя Педро вывел вперед хозяев.

Во втором тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами.

Результат матча Лацио Рим 2:1 Пиза Пиза 0:1 Стефано Морео 23' 1:1 Фисайо Деле-Баширу 33' Лацио: Алессио Фурланетто, Марио Хила ( Оливер Провстгор 46' ), Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини, Адам Марушич, Фисайо Деле-Баширу, Реда Белахьяне, Тома Башич, Маттео Канчелльери ( Дэниел Мальдини 71' ), Педро Родригес, Тейянни Нослин Пиза: Адриан Шемпер, Самуэле Ангори, Росен Божинов, Симоне Канестрелли, Артуро Калабрези, Эбенезер Акинсанмиро ( Мальте Хойхольт 46' ), Исак Вурал, Михел Эбишер ( Felipe Loyola 61' ), Мехди Лери ( Хуан Куадрадо 71' ), Стефано Морео, Филип Стоилкович ( Габриэле Пиччинини 62' ) Жёлтые карточки: Марио Хила 10', Тейянни Нослин 30' — Габриэле Пиччинини 73'

Статистика матча 8 Удары в створ 2 4 Удары мимо 2 50 Владение мячом 50 4 Угловые удары 1 2 Офсайды 0 7 Фолы 5

«Лацио» набрал 54 очка и занял итоговое девятое место в Серии А. «Пиза» с 18 баллами завершил сезон на последней, 20-й строчке в турнирной таблице и вернулся в Серию В спустя год.