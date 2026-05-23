Знаменитый в прошлом голландский полузащитник Рууд Гуллит считает, что большинство последователей стиля Пепа Гвардиолы полностью скопировали его идеи на поле и в этом очень сильно преуспели, а самым лучшим из них стал Микель Артета.

«Гвардиола — фантастический тренер. И самое забавное, что все, кто украл идеи Пепа, преуспевают. Микель Артета украл у него буквально всё. Он привил философию построения атаки от обороны — именно так он и выиграл всё. Но потом люди пытаются подражать этому, используя игроков, которые не умеют этого делать. Сколько защитников Пеп купил специально для такой игры? Очень много. Так что, если у вас нет таких игроков, не делайте этого.

Каждый раз, когда я вижу, как клубы говорят: "Это наша философия", — нет, это была философия Пепа. И каждый раз, когда я вижу, как команды пытаются разыгрывать мяч от своих ворот в самые важные моменты сезона, я вижу, как они теряют из‑за этого очки», — цитирует Гуллита Manchester Evening News.

По итогам этого сезона «Арсенал» под руководством Артеты стал чемпионом АПЛ, опередив «Ман Сити» Гвардиолы. Ранее баск работал помощником Пепа в стане «горожан».