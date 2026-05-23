Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Барселоны», подчеркнул, что команда настроена на достижение новых высот.

«У нас пять титулов Лиги чемпионов, но мы жаждем большего. Нам нужно совершенствоваться, и именно на этом мы сосредоточены. Это будущее клуба. Я на 100% предан идее завоевания титулов, и мы будем упорно работать ради Лиги чемпионов. Это наша цель. Мы должны показать свой лучший футбол, но это главная цель. Мы сделаем все, чтобы ее достичь. Другие клубы тоже захотят выиграть Ла Лигу, но это наша цель», — приводит слова Флика Marca.

В этом сезоне «Барселона» завоевала титул чемпиона Испании и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.