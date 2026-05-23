«Манчестер Юнайтед» находится на пороге подписания полузащитника «Аталанты» Эдерсона, как сообщает известный журналист Николо Скира.

Переговоры между клубами находятся на завершающей стадии. По предварительной информации, сумма трансфера составит 45 миллионов евро основной частью и дополнительные 5 миллионов евро в виде бонусов. Новый контракт будет заключен на срок до лета 2031 года.

Эдерсон защищает цвета «Аталанты» с 2022 года. Его текущий контракт действует до лета 2027 года. За это время 26-летний бразильский футболист провел за бергамасков 180 матчей, забив 16 голов и отдав шесть результативных передач.