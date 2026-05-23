Правый латераль «Интера» Дензел Дюмфрис в летнее трансферное окно может покинуть клуб.
По данным известного издания Defensa Central, активный интерес к 30‑летнему голландцу проявляет мадридский «Реал», который скоро должен возглавить Жозе Моуринью.
Именно «Особенный» лоббирует кандидатуру Дюмфриса. По его мнению, он является идеальной заменой уходящему Дани Карвахалю.
В контракте защитника есть клаузула в размере €25 млн, которую намерен активировать «Реал». В этом сезоне голландец сыграл 28 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи. Его контракт с «Интером» истекает в 2028 году.