«Сельта» обыграла «Севилью» (1:0) в последнем 38-м туре испанской Примере.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 51-й минуте, отличился Илаш Мориба.
Сельта: Йонуц Раду, Хави Родригес, Маркос Алонсо, Хави Руэда (Оскар Мингуэза 90'), Серхио Каррейра, Йоэль Лаго, Илаш Мориба, Уиллот Сведберг (Ферран Жуджла 66'), Яго Аспас (Уго Альварес 66'), Борха Иглесиас (Пабло Дуран 74'), Fer Lopez (Матиас Весино 74')
Севилья: Эрьян Нюланд, Габриэль Суасо, Кике Салас, Сесар Аспиликуэта, Хосе Анхель Кармона, Джибриль Соу, Люсьен Агум (Неманья Гудель 86'), Исаак Ромеро (Рубен Варгас 64'), Алексис Санчес (Акор Адамс 64'), Пеке (Ниль Мопе 64'), Oso (Чидера Эджук 77')
Жёлтая карточка: Илаш Мориба 38' (Сельта)
По итогам сезона «Сельта» расположилась на 6-й позиции в таблице Примеры с 54 очками в активе. «Севилья» — на 13-й строчке с 43 баллами.