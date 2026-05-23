«Болонья» на своем поле разошелся миром с «Интером» в матче 38-го тура Серии А со счетом 3:3.

Голами в составе хозяев отметились Федерико Бернардески и Томмазо Побега на 25-й и 42-й минутах встречи соответственно. Также «россоблу» помог автогол полузащитника гостей Петра Зелиньского на 48-й минуте.

У «нерадзурри» отличились Федерико Димарко, Франческо Пиу Эспозито и Анди Диуф на 22-й, 64-й и 86-й минутах поединка.

Результат матча Болонья Болонья 3:2 Интер Милан 0:1 Федерико Димарко 22' 1:1 Федерико Бернардески 25' 2:1 Томмазо Побега 42' 2:2 Франческо Пио Эспозито 64' Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри ( Надир Цортеа 67' ), Эйвинн Хелланн, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер ( Никола Моро 67' ), Томмазо Побега ( Йенс Одгор 67' ), Федерико Бернардески, Сантьяго Кастро, Джонатан Роу Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко ( Луис Энрике 54' ), Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Янн Биссекк, Пётр Зелиньски, Николо Барелла ( Анж-Йоан Бонни 54' ), Анди Диуф, Франческо Пио Эспозито, Лаутаро Мартинес ( Генрих Мхитарян 54' ), Petar Sucic Жёлтая карточка: Лаутаро Мартинес 41' (Интер)

Статистика матча 3 Удары в створ 4 4 Удары мимо 5 41 Владение мячом 59 1 Угловые удары 3 1 Офсайды 0 11 Фолы 9

«Болонья» заняла итоговое восьмое место в Серии А, набрав 56 очков. Досрочно ставший чемпионом Италии «Интер» финишировал с 87 баллами.