«Болонья» на своем поле разошелся миром с «Интером» в матче 38-го тура Серии А со счетом 3:3.
Голами в составе хозяев отметились Федерико Бернардески и Томмазо Побега на 25-й и 42-й минутах встречи соответственно. Также «россоблу» помог автогол полузащитника гостей Петра Зелиньского на 48-й минуте.
У «нерадзурри» отличились Федерико Димарко, Франческо Пиу Эспозито и Анди Диуф на 22-й, 64-й и 86-й минутах поединка.
Результат матча
БолоньяБолонья3:2ИнтерМилан
0:1 Федерико Димарко 22' 1:1 Федерико Бернардески 25' 2:1 Томмазо Побега 42' 2:2 Франческо Пио Эспозито 64'
Болонья: Лукаш Скорупски, Лоренцо Де Сильвестри (Надир Цортеа 67'), Эйвинн Хелланн, Джон Лукуми, Хуан Миранда, Льюис Фергюсон, Ремо Фройлер (Никола Моро 67'), Томмазо Побега (Йенс Одгор 67'), Федерико Бернардески, Сантьяго Кастро, Джонатан Роу
Интер: Хосеп Мартинес, Федерико Димарко (Луис Энрике 54'), Карлос Аугусто, Стефан де Врей, Янн Биссекк, Пётр Зелиньски, Николо Барелла (Анж-Йоан Бонни 54'), Анди Диуф, Франческо Пио Эспозито, Лаутаро Мартинес (Генрих Мхитарян 54'), Petar Sucic
Жёлтая карточка: Лаутаро Мартинес 41' (Интер)
«Болонья» заняла итоговое восьмое место в Серии А, набрав 56 очков. Досрочно ставший чемпионом Италии «Интер» финишировал с 87 баллами.