Главный тренер махачкалинского «Урала» Вадим Евсеев прокомментировал поражение своей команды от махачкалинского «Динамо» (0:2) в ответной переходной встрече за право сыграть в следующем сезоне РПЛ.

Василий Березуцкий globallookpress.com

«К сожалению, проиграли. Результат неудовлетворительный. Не получилось вскрыть оборону "Динамо". Первый матч был лучше, чем второй.

В чем команда стала лучше? Стали играть в более современный футбол, в пас», — цитирует Березуцкого «Матч ТВ».

Махачкалинцы выиграли противостояние с общим счетом 3:0 и остались в РПЛ на следующий сезон. «Урал» останется в Первой лиге еще как минимум на сезон.