Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался об итогах прошедшего сезона РПЛ.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Мы показали рекордный результат в истории клуба в Премьер‑Лиге. Это итог сезона. Но такой требовательный тренер, как я, никогда не бывает доволен. Нам не хватило яркой концовочки для полного удовлетворения. Можно сказать, что до середины апреля мы были довольны как набором очков, так и качеством игры. После — хотелось бы большего. В особенности в самой концовке, когда мы потерпели четыре поражения подряд», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что «Балтика» по итогам сезона финишировала на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.