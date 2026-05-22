Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о чемпионстве «Арсенала» в нынешнем сезоне АПЛ.

«Поздравляю "Арсенал" с победой в чемпионате — Микель [Артета] и его штаб проделали колоссальную работу.

Но в этот раз это другое чемпионство, нежели в прошлый. В последние годы золото выигрывали другие команды. Впервые за 30 лет 40% своих голов чемпионы забили со стандартных положений.

По-моему, Луис Энрике сказал, что "Арсенал" — лучшая команда в нашей лиге по игре без мяча, но я думаю, что и в Европе тоже. Так что футбол изменился, и мы должны убедиться, что снова сможем соревноваться с "Арсеналом" и "Манчестер Сити" в следующем сезоне с нашим собственным стилем футбола. Нужно найти правильный баланс, понять, что футбол меняется, развивается», — сказал Слот Sky Sports.

«Арсенал» досрочно гарантировал себе чемпионство в АПЛ. Перед последним туром «канониры» набрали 82 очка, опережая «Манчестер Сити» на 4 пункта. «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице чемпионата Англии с 59-ю баллами.