Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин высказался о возвращении Сандро Шварца в команду.

«Сможет ли Шварц помочь "Динамо"? На это все надеются. Потому что в "Динамо" он хорошо сработал, когда "бело‑голубые" заняли третье место и играли в финале Кубка. Динамовцы надеются, что он, по крайней мере, повторит свои результаты. Как это произойдет, я не могу сказать», — цитирует Семина «Матч ТВ».

Шварц ранее работал в столичном клубе в период с 2020 по 2022 год. За это время бело-голубые завоевали бронзовые медали РПЛ и дошли до финала Кубка России в сезоне-2021/2022.

Ранее «Динамо» объявило об уходе Ролана Гусева, проработавшего главным тренером команды во второй части сезона.