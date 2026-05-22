Владельцы «Аль-Насра» заинтересованы в подписании российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова, сообщает Mash.

По данным источника, руководство клуба планирует лично оценить ситуацию с голкипером и посетить финал Лиги чемпионов в Будапеште, где «ПСЖ» сыграет против «Арсенала». Отмечается, что возможный трансфер был рекомендован бывшим тренером команды Жорже Жезушем.

Кроме Сафонова, в список потенциальных приобретений саудовского клуба также входят Эдерсон и Андре Онана.

Сафонов перешёл в «ПСЖ» летом 2024 года. В текущем сезоне он провёл 26 матчей во всех турнирах, 12 из которых завершил без пропущенных мячей.

Контракт российского вратаря с парижским клубом действует до конца июня 2029 года.