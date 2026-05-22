Опытный голкипер «Баварии» Мануэль Нойер не примет участия в финальном матче Кубка Германии против «Штутгарта».

По информации Sky Sport, 40-летний вратарь продолжает восстановление после повреждения икроножной мышцы и не успеет набрать форму к решающей игре.

Ожидается, что место в воротах мюнхенского клуба займёт его сменщик.

Напомним, что «Бавария» под руководством Венсана Компани в этом сезоне уверенно завоевала чемпионский титул в Бундеслиге. Нойер провёл 22 матча в чемпионате Германии, в семи из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности.