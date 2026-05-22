Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего Суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром».

«Спартаковских болельщиков на стадионе точно будет побольше. Я думаю, что шансы "красно‑белых" в этом матче выглядят предпочтительнее, и, скорее всего, они выиграют. "Спартак" — кубковая команда, они всегда умели прекрасно настраиваться на такие матчи. Выглядят "красно‑белые" сейчас очень бодро. Наверняка будут атаковать.

Но, если в основное время будет ничья, то по пенальти "Краснодар" выиграет. Потому что Агкацев здорово одиннадцатиметровые отражает. А так, повторюсь, у "красно‑белых", на мой взгляд, больше шансов победить», — сказал Наумов «Матч ТВ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках Суперфинала Кубка России состоится 24-го мая на стадионе «Лужники».