Экс-игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче москвичей против «Краснодара» в Суперфинале Кубка России.

«Поражение в чемпионской гонке никак не скажется на "Краснодаре" в финале Кубка, потому что это другой турнир. То, что они заняли второе место, их только подстегнет. Если к серебряным медалям чемпионата добавится победа в кубке, сезон для них будет удачным. И они тоже так думают. Поэтому приложат максимум усилий, чтобы победить в этой игре.

"Спартак" показал хорошую игру этой весной и им очень важно выиграть хотя бы какой-то турнир. А кубок — это второй по значимости турнир после чемпионата в России.

Фаворитом никого не вижу, равные шансы 50 на 50. Для обеих команд это очень важная игра. Ожидаю результативный финал, потому что встречаются две атакующие команды. Группа нападения у "Спартака" и "Краснодара" достаточно сильная. Думаю, будет забито минимум три мяча. Буду болеть за "Спартак", поэтому предположу что счет будет 2:1 в пользу красно-белых», — приводит слова Ледяхова Sport24.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют между собой 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 18:00 мск.