Экс-игрок и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о предстоящем матче москвичей против «Краснодара» в Суперфинале Кубка России.

«Поражение в чемпионской гонке никак не скажется на "Краснодаре" в финале Кубка, потому что это другой турнир.  То, что они заняли второе место, их только подстегнет.  Если к серебряным медалям чемпионата добавится победа в кубке, сезон для них будет удачным.  И они тоже так думают.  Поэтому приложат максимум усилий, чтобы победить в этой игре.

"Спартак" показал хорошую игру этой весной и им очень важно выиграть хотя бы какой-то турнир.  А кубок — это второй по значимости турнир после чемпионата в России.

Фаворитом никого не вижу, равные шансы 50 на 50.  Для обеих команд это очень важная игра.  Ожидаю результативный финал, потому что встречаются две атакующие команды.  Группа нападения у "Спартака" и "Краснодара" достаточно сильная.  Думаю, будет забито минимум три мяча.  Буду болеть за "Спартак", поэтому предположу что счет будет 2:1 в пользу красно-белых», — приводит слова Ледяхова Sport24.

«Спартак» и «Краснодар» сыграют между собой 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве, начало — в 18:00 мск.