Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о решении Хосепа Гвардиолы покинуть «Манчестер Сити» по окончании сезона.

«Влияние Гвардиолы на меня? Конечно, у меня есть свой характер и личность, но я должен поблагодарить Пепа за доверие и веру в то, что я смогу стать тренером. Его влияние было огромным. Люди много говорят о тактике и технике, однако в конечном итоге всё сводится к желанию побеждать во всём и всегда двигаться вперёд. Для меня было подарком работать с Пепом. Годы, проведённые с ним, пробудили во мне это стремление стать тренером», — приводит слова Компани аккаунт Bayern&Germany.

Гвардиода возглавил «Сити» в июле 2016 года и за 10 лет работы стал самым успешным тренером в истории клуба, завоевав 20 трофеев.