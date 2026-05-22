Пока ещё главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев эмоционально высказался по поводу своего грядущего расставания с бело‑голубыми.

Ролан Гусев globallookpress.com

Сегодня, 22 мая, стало известно, что «Динамо» не планирует продлевать контракт с 48‑летним специалистом, истекающий в мае 2026 года, и будет искать нового главного тренера.

«Дорогие динамовцы!  Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается.  Мы вместе пережили много запоминающихся моментов, были у нас с вами и красивые победы, и обидные поражения.  Но главное, что останется в памяти, — это люди, которые меня окружали на протяжении этого пути.

Прежде всего, спасибо нашим футболистам, которые профессионально делали свою работу и в сложной турнирной ситуации не опустили руки, проявили жажду борьбы и командный дух.  Это позволило показать во втором круге чемпионата результат, за который не стыдно.  Да и в Кубке мы остановились в шаге от Суперфинала.  Уверен, все главные победы у команды впереди, она способна побеждать любого соперника.

Благодарен руководству клуба за предоставленный мне уникальный шанс.  Это был серьёзный вызов, и на протяжении всего периода работы я ощущал исключительно поддержку и позитивные эмоции — от руководителей, от работников офиса и базы, от сотрудников медиа.  Нам удалось в короткие сроки создать профессиональный и вовлечённый тренерский, медицинский и административный штаб, где каждый сотрудник проявил себя с лучшей стороны.

И, конечно, отдельных и особенно тёплых слов заслуживают болельщики "Динамо".  Друзья, вы всегда были рядом, поддерживали нас на трибунах даже в самые трудные моменты, гнали нас вперёд к победам — ну и критиковали порой, но только по делу, когда мы этого правда заслуживали.

И спасибо моей семье, которая всегда рядом.  Я вас очень люблю, родные мои!

"Динамо" было и навсегда останется в моём сердце.  Желаю клубу только удачи!  Ваш Ролан Гусев», — цитирует воспитанника бело-голубых официальный сайт клуба.