Главный тренер Хосеп Гвардиола рассказал, почему он решил покинуть «Манчестер Сити» после 10 лет работы в нем.

«Когда я приехал, мой первый разговор был с Ноэлем Галлахером. Я вышел оттуда с мыслью: "Ладно… Ноэль здесь? Будет весело. И какое же время мы провели вместе. Не спрашивайте меня о причинах моего ухода. Причин нет, но в глубине души я знаю, что пришло моё время. Ничто не вечно, если бы было, я был бы здесь. Вечными останутся чувства, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к своему "Манчестер Сити».

Этот город построен на труде. На упорном труде. Это видно по цвету кирпичей. По людям, которые приходили рано и оставались допоздна. Заводы. Панкхёрсты. Профсоюзы. Музыка. Просто промышленная революция и то, как она изменила мир. И я думаю, что я это понял, и мои команды тоже. Мы работали. Мы страдали. Мы боролись. И мы делали всё по-своему. По-своему.

Тяжёлая работа бывает разной. Выезд в Борнмут, когда мы проиграли Премьер-лигу, и вы были там. Поездки в Стамбул, и вы тоже были там.

Игроки не забывают — каждое мгновение, каждый момент, меня, мой персонал, этот клуб, всё. Всё, что мы сделали, мы сделали для всех вас. И вы были просто исключительными. Вы ещё не знаете об этом, но вы оставляете после себя наследие.

Так что, когда моё время подходит к концу, радуйтесь. Oasis вернулись. Дамы и господа, спасибо вам за доверие. Спасибо за то, что подталкивали меня. Спасибо за вашу любовь ко мне. Тони Уолш в своём незабываемом стихотворении сказал про это место. Прости, Тони: это моё место. Ноэль… я был прав. Это было чертовски весело. Люблю вас всех«, — цитирует испанского специалиста сайт "горожан".