Главный тренер Хосеп Гвардиола рассказал, почему он решил покинуть «Манчестер Сити» после 10 лет работы в нем.

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Когда я приехал, мой первый разговор был с Ноэлем Галлахером.  Я вышел оттуда с мыслью: "Ладно… Ноэль здесь?  Будет весело.  И какое же время мы провели вместе.  Не спрашивайте меня о причинах моего ухода.  Причин нет, но в глубине души я знаю, что пришло моё время.  Ничто не вечно, если бы было, я был бы здесь.  Вечными останутся чувства, люди, воспоминания, любовь, которую я испытываю к своему "Манчестер Сити».

Этот город построен на труде.  На упорном труде.  Это видно по цвету кирпичей.  По людям, которые приходили рано и оставались допоздна.  Заводы.  Панкхёрсты.  Профсоюзы.  Музыка.  Просто промышленная революция и то, как она изменила мир.  И я думаю, что я это понял, и мои команды тоже.  Мы работали.  Мы страдали.  Мы боролись.  И мы делали всё по-своему.  По-своему.

Тяжёлая работа бывает разной.  Выезд в Борнмут, когда мы проиграли Премьер-лигу, и вы были там.  Поездки в Стамбул, и вы тоже были там.

Игроки не забывают — каждое мгновение, каждый момент, меня, мой персонал, этот клуб, всё.  Всё, что мы сделали, мы сделали для всех вас.  И вы были просто исключительными.  Вы ещё не знаете об этом, но вы оставляете после себя наследие.

Так что, когда моё время подходит к концу, радуйтесь.  Oasis вернулись.  Дамы и господа, спасибо вам за доверие.  Спасибо за то, что подталкивали меня.  Спасибо за вашу любовь ко мне.  Тони Уолш в своём незабываемом стихотворении сказал про это место.  Прости, Тони: это моё место.  Ноэль… я был прав.  Это было чертовски весело.  Люблю вас всех«, — цитирует испанского специалиста сайт "горожан".