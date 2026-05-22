Экс‑полузащитник ЦСКА, а сейчас эксперт на телевидении Александр Гришин считает, что Хуан Карлос Карседо неплохо себя проявляет в качестве наставника «Спартака».

«Думаю, что Карседо уже можно поставить "четвёрку". С его появлением команда начала набирать очки. Футбол Карседо и состояние "Спартака" внушают оптимизм болельщикам "красно‑белых". Карседо ставит европейский, гибридный футбол, где крайние защитники заходят в центр поля. Это прогрессивный, мобильный футбол.

Для чемпионства им всё ещё нужно докупить пару‑тройку игроков. Нужны центральный защитник, центрфорвард и, пожалуй, опорник. Если они появятся, то у команды всё будет хорошо», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Испанец пришёл на должность главного тренера «Спартака» в январе 2026 года, вывел команду в Суперфинал Кубка России, который пройдёт 24 мая, и занял с командой четвёртое место в РПЛ.