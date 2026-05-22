Главный тренер «Барселоны» Ханс‑Дитер Флик считает покидающего «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером мира в последние годы и сказал, что никто в ближайшее время не сможет повторить его успехи.

«Десять лет… Не думаю, что вы увидите меня здесь через 10 лет. В 70 лет, думаю, это не то место, где нужно быть. Десять лет работы Гвардиолы в клубе такого уровня — это невероятное достижение. То, чего он добился, просто поразительно.

Я всегда говорил, что он лучший тренер в мире, и он доказывал это каждый год на протяжении последних десяти лет. Даже когда дела шли не очень хорошо, он всегда знал, как с этим справиться. Его роль была фантастической.

Если говорить о философии, то его команды всегда играют на высочайшем уровне, и он всегда находит способ превзойти соперников. А если посмотреть на завоёванные им трофеи, то это что‑то исключительное. Желаю ему хорошего отдыха и надеюсь, что он не будет спешить с возвращением. Нет, надеюсь, он скоро вернётся», — сказал Флик изданию Mundo Deportivo.

Сегодня, 22 мая, «Манчестер Сити» подтвердил, что Гвардиола покидает должность главного тренера после 10 лет успешной работы.