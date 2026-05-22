«Манчестер Юнайтед» нацелился на опорного полузащитника «Саутгемптона» Ши Чарльза, сообщает издание The Daily Mirror.

По данным источника, на последних играх «святых» присутствовали скауты манкунианцев, которые остались довольны увиденным.

После того как «Саутгемптон» был исключён из финала плей-офф за выход в АПЛ из-за скандала со шпионажем, Чарльз готов покинуть клуб и попробовать свои силы на другом уровне.

«МЮ» готов отдать за 22-летнего североирландца 23 млн евро, что устраивает «Саутгемптон».

В этом сезоне Чарльз провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 2 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает его сейчас в 12 млн евро