Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик высказался об утверждении на своей должности.

«С того момента, как я приехал сюда 20 лет назад, я ощущал магию "Манчестер Юнайтед". Ответственность за руководство нашим особенным футбольным клубом наполняет меня огромной гордостью. За последние пять месяцев эта группа игроков показала, что способна соответствовать тем стандартам стойкости, сплочённости и целеустремлённости, которых мы здесь требуем.

Теперь пришло время снова двигаться вперёд — вместе, с амбициями и чётким пониманием цели. "Манчестер Юнайтед" и наши невероятные болельщики заслуживают того, чтобы вновь бороться за самые престижные трофеи», — цитрует Каррика пресс-служба клуба.

Каррик возглавил команду с января 2026 года в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Рубена Аморима.

Под руководством англичанина «Ман Юнайтед» с 68 очками досрочно занял третье место в АПЛ за тур до окончания сезона.