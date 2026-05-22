Известный испанский защитник Сесар Аспиликуэта решил завершить профессиональную карьеру.

Сейчас игроку 36 лет, и последний сезон он отыграл в «Севилье». Также он выступал за мадридский «Атлетико», «Челси», «Марсель» и «Осасуну». За сборную Испании Аспиликуэта провёл 44 матча и забил один гол.

«Сегодня я хочу сообщить вам, что этот сезон станет для меня последним в качестве профессионального футболиста. После стольких лет, проведённых за воплощением моей мечты, я чувствую, что пришло время начать новую главу в моей жизни.

Честно говоря, хотя я и готовился к этому моменту, мне было трудно писать это сообщение. За 20 сезонов многие люди сыграли важную роль в моей карьере. Когда я впервые в детстве в Памплоне начал играть в футбол со своими одноклассниками, я и представить себе не мог, какое удивительное путешествие меня ждёт. Я благодарен за каждый момент: за победы, за тяжёлые поражения, за испытания и, прежде всего, за людей, которых я встретил, и за дружбу, которую я обрёл на этом пути.

Моим товарищам по команде, тренерам и всем сотрудникам всех клубов, частью которых мне посчастливилось быть, спасибо за то, что вы помогали мне расти как личность и как игрок каждый день. Носить футболки "Осасуны", "Марселя", "Челси", "Атлетико" Мадрид, "Севильи" и представлять свою страну на самых больших аренах — это настоящая привилегия. Каждый момент значил для меня очень много…» — написал Аспиликуэта в соцсети.