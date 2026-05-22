Наставник «Реала» Альваро Арбелоа сделал заявление о своём будущем в мадридском клубе, заявив об уходе по окончании сезона.

Альваро Арбелоа globallookpress.com

Специалист подчеркнул, что клуб остаётся для него особенным местом, с которым связана значительная часть его карьеры.

«Надеюсь, это просто "до свидания", потому что я всегда считал "Реал" своим домом. Я был в "Реале" 20 лет, занимая разные должности», — отметил Арбелоа.

Арбелоа добавил, что предстоящий матч с «Атлетиком» станет для него последним в текущем сезоне на посту главного тренера, при этом он не исключил, что может больше не вернуться к этой роли в клубе.

«Я постараюсь насладиться этим моментом. Начиная с понедельника, мне нужно будет подумать о том, что лучше для меня. Я сделал этот шаг, я значительно прибавил за эти четыре месяца, и я чувствую себя готовым к новым вызовам», — заявил тренер в интервью пресс-службе «Реала».