Руководство «Ньюкасла» не намерено расставаться с немецким форвардом Ником Вольтемаде в ближайшее летнее трансферное окно. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, боссы «сорок» рассчитывают, что 24-летний нападающий сумеет лучше адаптироваться к английскому футболу и уже в следующем сезоне будет демонстрировать более стабильную и качественную игру.

Напомним, Вольтемаде перебрался в «Ньюкасл» летом 2025 года из «Штутгарта». Для немецкого форварда нынешний сезон стал дебютным в английской Премьер-лиге.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии нападающий провёл 32 матча, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.