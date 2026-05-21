Главный тренер «Факела» Олег Василенко, который по итогам этого сезона вернул команду в Премьер‑лигу, рассказал о постоянстве тактической схемы на протяжении последних сезонов.

По итогам сезона «Факел» занял второе место в Первой лиге и завоевал право вернуться напрямую в РПЛ. Василенко вернулся в Воронеж в октябре 2025 года.

«Приходя в команду, ты должен реально оценивать подбор футболистов и понимать клубную философию игры. А структуру с тремя центральными защитниками в "Факеле" ввели именно мы. 2020 год мы начинали с четырьмя защитниками, а после того как Кирилл Николаевич Котов пригласил Пейчиновича, мы единогласно приняли решение играть в три защитника. Я считаю, если у тебя есть три сильных защитника, они не должны сидеть на лавке.

Поэтому мы начали продвигать и совершенствовать эту модель. И так получилось, что "Факел" до сих пор играет в то, что мы тогда придумали. Поэтому и сейчас проблем не возникло. Игроки в команде были подобраны именно под эту систему. Ни смысла, ни времени что-то менять не было. Нам нужно было отталкиваться от того, что футболисты могут. Осенью и зимой на сборах мы пробовали некоторые трансформации внутри схемы, но глобально ничего не ломали», — сказал Василенко «Чемпионату».