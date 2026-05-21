Знаменитый бразильский центральный защитник Тиагу Силва ушел из «Порту».

«Контракт Тьяго Силвы истёк, и 41-летний бразильский защитник покидает "Порту" после двух периодов выступлений за клуб.

В свой первый период, в 2004 году, Тьяго Силва выступал за резервную команду "Порту" в начале своей карьеры, полной достижений. Во второй период, после победы в Лиге чемпионов на стадионе "Драгау", центральный защитник, родившийся в Рио-де-Жанейро, принял участие в 14 матчах португальской лиги, Лиги Европы и Кубка Португалии, став чемпионом страны и завоевав 33-й трофей в своей карьере.

После подтверждения ухода Тьяго Силвы клуб желает ему удачи в будущем. "Порту" навсегда останется его домом», — написано в сообщении на официальном сайте клуба.

41-летний футболист не попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.