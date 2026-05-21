Английский «Ливерпуль» в ближайшее время будет искать нового главного тренера.

По данным влиятельного источника TEAMtalk, дни наставника мерсисайдцев Арне Слота в клубе сочтены, и компания Fenway Sports Group (FSG), владеющая клубом, приняла решение отправить в отставку голландца.

Катализатором этого стал конфликт Слота с главной звездой Мохамедом Салахом и в целом токсичная обстановка в команде.

За тур до окончания чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает пятое место с 59 очками. Напомним, что команда была в прошлом году чемпионом страны.