Наставник «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги последних сезонов РПЛ, отметив высокий уровень конкуренции в борьбе за чемпионство.
По его словам, чемпионат России в последние годы отличается плотной борьбой, которая сохраняется до самых последних туров и даже минут.
«Последние три года в нашем чемпионате идёт очень плотная и тяжёлая борьба практически до самого конца, до самой последней минуты», — цитирует Семака ТАСС.
Наставник отметил, что такая ситуация делает турнир более интересным для болельщиков, но при этом значительно повышает цену каждой ошибки.
В сезоне-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России в 11-й раз.