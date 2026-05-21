Наставник «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги последних сезонов РПЛ, отметив высокий уровень конкуренции в борьбе за чемпионство.

Сергей Семак globallookpress.com

По его словам, чемпионат России в последние годы отличается плотной борьбой, которая сохраняется до самых последних туров и даже минут.

«Последние три года в нашем чемпионате идёт очень плотная и тяжёлая борьба практически до самого конца, до самой последней минуты», — цитирует Семака ТАСС.

Наставник отметил, что такая ситуация делает турнир более интересным для болельщиков, но при этом значительно повышает цену каждой ошибки.

В сезоне-2025/26 «Зенит» стал чемпионом России в 11-й раз.