Голкипер «Челси» Роберт Санчес прокомментировал назначение нового главного тренера Хаби Алонсо.

«Я очень рад, как и все остальные ребята. С Алонсо мы получим стабильность в команде. Он отличный тренер, который играет в великолепный футбол.

Честно говоря, мы сосредоточимся на тренировках, по-прежнему в рамках этого сезона, чтобы попытаться набрать ещё три очка в следующей игре, но мы уже с нетерпением ждём тренировок с ним в следующем сезоне.

Конечно, я не знаком с ним лично, но судя по тому, что я видел в футбольном плане, и по тому, что я слышал о нём и его штабе, они выглядят как отличные люди и отличные специалисты. Так что мы очень довольны и с нетерпением ждём начала следующего сезона», — цитирует испанского голкипера официальный сайт «Челси».

Официально 44-летний испанец вступил в свою должность 1 июля. Его последним клубом был мадридский «Реал», из которого он был уволен в январе 2026 года.