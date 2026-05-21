Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко оценил результаты московской команды в прошедшем сезоне РПЛ.

«Хотелось, чтобы "Спартак" занял третье место. Хотя, наверное, это не тот клуб в контексте которого стоит говорить о серебре или бронзе. Хочется золото. Я ждал третье место, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Павлюченко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Спартак» финишировал на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Впереди у подопечных Хуана Карседо Суперфинал Кубка России против «Краснодара».