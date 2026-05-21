Журналист Геннадий Орлов отреагировал на чемпионство «Зенита».  Он не видит смысла слишком хвалить сине-бело-голубых, поскольку невозможно объективно оценить уровень команды на фоне соперников из Европы.

Геннадий Орлов globallookpress.com

«Вы знаете… Чемпионство "Зенита" — это хорошо.  Мы — лучшие среди своих.  Но по-настоящему можно будет оценить мастерство футболистов только тогда, когда мы будем играть с европейскими командами.  А сейчас, может быть, нет смысла употреблять слишком хвалебные эпитеты.  Всё-таки это победа в России, а Россия — не самая лучшая футбольная держава.  Я хочу, чтобы мы снизили вот эту тональность», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.