Журналист Геннадий Орлов отреагировал на чемпионство «Зенита». Он не видит смысла слишком хвалить сине-бело-голубых, поскольку невозможно объективно оценить уровень команды на фоне соперников из Европы.

«Вы знаете… Чемпионство "Зенита" — это хорошо. Мы — лучшие среди своих. Но по-настоящему можно будет оценить мастерство футболистов только тогда, когда мы будем играть с европейскими командами. А сейчас, может быть, нет смысла употреблять слишком хвалебные эпитеты. Всё-таки это победа в России, а Россия — не самая лучшая футбольная держава. Я хочу, чтобы мы снизили вот эту тональность», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.