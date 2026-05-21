Агент Пабло Риверо прокомментировал ситуацию вокруг будущего уругвайского защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, чей контракт с клубом истекает в июне.

По словам представителя игрока, сам футболист хотел бы воспользоваться опцией продления соглашения ещё на один год, однако переговоры пока не сдвинулись с места.

«Лукас хочет воспользоваться опцией продления контракта с "Краснодаром" ещё на год, но пока никакого прогресса нет. Клуб не связывался со мной по этому поводу», — заявил агент Sport24.

В минувшем сезоне 31-летний Оласа провёл за «Краснодар» 34 матча, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.