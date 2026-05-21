Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман прокомментировал итоговую заявку на чемпионат мира 2026 года и сказал, что основным голкипером на турнире станет Мануэль Нойер из «Баварии».

«Несмотря на то, что после ухода Нойера место основного вратаря занял Бауманн, я отдам позицию первого номера Мануэлю после его возвращения. Все знают его окружающую ауру. На мой взгляд, это правильное решение», — сказал на пресс‑конференции Нагельсман после того, как опубликовал заявку.

40‑летний Нойер пропустил отбор на ЧМ‑2026, но вернулся в сборную перед финальной частью мундиаля. Помимо него в состав Бундестим включены Оливер Бауманн из «Хоффенхайма» и Александр Нюбель из «Штутгарта».

Для Нойера предстоящее мировое первенство станет пятым в карьере. На групповом этапе Германия сразится с Кюрасао, Эквадором и Кот‑д’Ивуаром.