Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Ариса» Александра Кокорина, высказался о будущем россиянина.

«Саше нужно определиться с проектом, который его по-футбольному заинтересует. Если такое предложение появится и оно удовлетворит Сашу — нужна команда с задачами и целями, — то мы его рассмотрим. Если нет, будем думать о дальнейшем пути.

Сейчас у нас есть предложения от команд, но они неинтересны. Было одно предложение из-за границы, из теплых стран, и два — из России», — приводит слова Бердышева «Спорт-Экспресс».

Ранее кипрский «Арис» официально объявил об уходе российского форварда Александра Кокорина. По завершении текущего сезона он покинет клуб.

Александр играет за «Арис» с 2022 года. В текущем сезоне он провел 22 матча, но не отметился голами или передачами.