Бразильский нападающий «Челси» Жоао Педро намерен сменить клуб уже в ближайшее летнее трансферное окно и хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне».

Как сообщает Mundo Deportivo, 24-летний форвард дал понять руководству каталонского клуба, что рассматривает переход в стан сине-гранатовых как приоритетный вариант.

По информации источника, «Барселона» в ближайшее время попытается начать переговоры с «Челси» по возможному трансферу игрока. При этом сделка может оказаться непростой, поскольку рыночная стоимость бразильца оценивается примерно в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне АПЛ Жоао Педро провёл 34 матча за лондонский клуб, в которых забил 15 голов и сделал 5 результативных передач.