Защитник «Челси» Йоррел Хато прокомментировал назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера команды.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Он отличный тренер, и сам был отличным игроком.  Он очень хорошо проявил себя в "Ливерпуле", "Реале" и "Баварии".  Для нас это хорошая новость, что у нас есть тренер в начале сезона.  Конечно, мы сосредоточены на воскресной игре, но мы с нетерпением ждем следующего сезона», — цитирует Хато пресс-служба «Челси».

Испанский специалист приступит к работе со следующего сезона.  Соглашение Алонсо с «синими» рассчитано на четыре года.