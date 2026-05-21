Защитник «Челси» Йоррел Хато прокомментировал назначение Хаби Алонсо на пост главного тренера команды.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Он отличный тренер, и сам был отличным игроком. Он очень хорошо проявил себя в "Ливерпуле", "Реале" и "Баварии". Для нас это хорошая новость, что у нас есть тренер в начале сезона. Конечно, мы сосредоточены на воскресной игре, но мы с нетерпением ждем следующего сезона», — цитирует Хато пресс-служба «Челси».

Испанский специалист приступит к работе со следующего сезона. Соглашение Алонсо с «синими» рассчитано на четыре года.