Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо прокомментировал своё назначение в лондонский клуб и заявил, что с большим энтузиазмом относится к предстоящей работе.

«Это прекрасный проект. Я в восторге и готов приступить к работе», — приводит слова испанского специалиста журналист Фабрицио Романо в социальной сети X.

О назначении Алонсо «Челси» официально объявил 17 мая. Контракт с 44-летним наставником рассчитан на четыре года, а к исполнению своих обязанностей он приступит с 1 июля.

Ранее Алонсо работал в мадридском «Реале» и леверкузенском «Байере».