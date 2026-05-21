Агент российского защитника «Антальяспора» Георгия Джикии высказался о будущем футболиста в турецком клубе.

«Сейчас будет появляться много разной информации, поэтому, наверное, пока нет смысла что-то комментировать, потому что ведутся консультации. В межсезонье, конечно, любые варианты не исключены, но в первую очередь нам хочется узнать позицию клуба. У Георгия еще год контракта, потому что если они скажут "нет", то, к сожалению, мы ничего не сможем сделать», — цитирует Кузьмичева « РИА Новости ».

Сейчас Джикия оценивается в 1,5 млн евро, в этом сезоне он сыграл 17 матчей и забил в них 2 гола.