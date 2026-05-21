Экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о выступлении столичной команды в минувшем сезоне РПЛ.

«Они позвали Карпина, который стал прививать свой футбол. Видно, что не получилось. Меня в своё время больше удивило и разочаровало, как они убрали Личку. А этот сезон не так удивил — обычное "Динамо". Седьмое место — без удивления для меня», — цитирует Дьякова «Советский спорт».

Бело-голубые набрали 45 очков и заняли седьмое место в чемпионате России. В кубке страны команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила «Краснодару» (0:0, 5:6 пен).