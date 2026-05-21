Хавбек «Барселоны» Френки де Йонг высказался о будущем в команде английского нападающего Маркуса Рашфорда.

«Маркус заслужил право остаться. За те минуты, что он провел на поле, он многое нам дал: голы, передачи, открывания в атаку. Он быстрый игрок, который представляет реальную угрозу для обороны соперника. Я был бы очень рад, если бы он остался с нами.

Я видел, с каким энтузиазмом он приехал. Он был очень счастлив оказаться здесь, и с первого момента было понятно, что он хочет остаться. Он старался как можно лучше адаптироваться, и, на мой взгляд, у него хорошо получается», — приводит слова де Йонга Diario Sport.

В сезоне-2025/26 форвард провёл 48 матчей за каталонскую команду во всех турнирах, записав на свой счёт 14 голов и 14 результативных передач. Контракт Рашфорда принадлежит «Манчестер Юнайтед».