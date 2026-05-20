Легендарный французский тренер Арсен Венгер поздравил «Арсенал» с завоеванием чемпионского титула в английской Премьер-лиге.

После того как «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Борнмутом» (1:1), лондонский клуб досрочно гарантировал себе первое место за тур до окончания сезона.

«Вы сделали это. Чемпионы продолжают идти вперёд, когда остальные останавливаются. Теперь настало ваше время. Наслаждайтесь каждым моментом», — написал Венгер в социальных сетях.

Для «Арсенала» это чемпионство стало первым с сезона-2003/04, когда команда под руководством Венгера прошла весь чемпионат без единого поражения. Французский специалист возглавлял лондонский клуб с 1996 по 2018 год.