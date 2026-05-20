Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера команды.

Олег Кононов

«Я не знаю причин.  Какие мотивы увольнения тренера?  Должны быть какие-то объяснения со стороны клуба.  Надо дождаться информации от руководства.  Может, Владимир Леонченко даст комментарий, либо владелец "Торпедо".  Не хочется фантазировать о причинах.

Кононов работал, добился определённых результатов.  Команда не вылетела, хотя ситуация в начале сезона была очень сложная.  Этот сезон можно зачесть тренеру в плюс, если учитывать происходящее с клубом.  Игра была нестабильной, но команда добилась максимума из того положения, в котором оказалась.  Кононов выжал максимум из "Торпедо"», — цитирует Тукманова «Советский спорт».

Кононов возглавил «автозаводцев» в зимнюю паузу и вместе с командой занял девятое место в Первой лиге, набрав 46 очков.