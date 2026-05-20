Экс-президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал увольнение Олега Кононова с поста главного тренера команды.

«Я не знаю причин. Какие мотивы увольнения тренера? Должны быть какие-то объяснения со стороны клуба. Надо дождаться информации от руководства. Может, Владимир Леонченко даст комментарий, либо владелец "Торпедо". Не хочется фантазировать о причинах.

Кононов работал, добился определённых результатов. Команда не вылетела, хотя ситуация в начале сезона была очень сложная. Этот сезон можно зачесть тренеру в плюс, если учитывать происходящее с клубом. Игра была нестабильной, но команда добилась максимума из того положения, в котором оказалась. Кононов выжал максимум из "Торпедо"», — цитирует Тукманова «Советский спорт».

Кононов возглавил «автозаводцев» в зимнюю паузу и вместе с командой занял девятое место в Первой лиге, набрав 46 очков.