Дуглас Сантос, защитник «Зенита» и сборной Бразилии, прокомментировал свое включение в состав национальной команды на чемпионат мира.

«Я всегда очень уважал Россию, поскольку в этой стране я построил большую часть своей карьеры. Но я всегда мечтал носить футболку сборной Бразилии, так что это было приоритетом. Я вырос, наблюдая за чемпионатами мира и мечтая играть за сборную, и это висело на мне тяжелым грузом. У бразильских болельщиков всегда есть причины верить. У нас есть талант, опыт и игроки, привыкшие к большим матчам. Наша цель — пройти как можно дальше и бороться до последней минуты за шестой титул чемпионов мира», — сказал Дуглас сайту ФИФА.

Игрок, имеющий гражданство РФ, полученное осенью 2024 года, был отобран для участия в ЧМ-2026.