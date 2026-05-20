Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Де Оливейра высказался о чемпионстве своей команды в РПЛ.

«Нам было очень принципиально забрать титул у "Краснодара". Чемпионат России сейчас очень сложный, на протяжении всего сезона нам противостоял сильный конкурент, не давал нам расслабиться.

"Краснодар" набрал очень много очков, поэтому мы не могли опустить руки ни на секунду, приложили максимум усилий, чтобы взять чемпионство. Спасибо им за борьбу, мы делаем друг друга сильнее», — сказал Оливейра «Матч ТВ».

По итогам сезона РПЛ 2025/2026 «Зенит» занял 1-е место в таблице с 68-ю очками в активе, опередив «Краснодар» на 2 балла. Тройку лидеров замкнул «Локомотив» с 53 баллами.