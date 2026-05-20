Руководство «Галатасарая» рассматривает возможность подписания полузащитника мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга в летнее трансферное окно.

Как сообщает инсайдер Ягыз Сабунджуоглу, турецкий клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 23-летнего французского хавбека и заинтересован в его переходе. При этом официального предложения в адрес «Реала» стамбульцы пока не направляли.

По информации источника, мадридский клуб не исключает продажу Камавинга уже этим летом. Ранее в СМИ также появлялись сообщения об интересе к французскому футболисту со стороны «ПСЖ» и нескольких клубов английской Премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Камавинга провёл 29 матчей в чемпионате Испании и отметился одним забитым мячом в составе «сливочных».