Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прокомментировал неудачу команды в борьбе за чемпионский титул в нынешнем сезоне АПЛ.

Норвежский форвард отметил, что игроки должны извлечь уроки из произошедшего и использовать это разочарование как дополнительную мотивацию.

«Теперь вся команда должна сделать из этого выводы. Нам нужно разозлиться и почувствовать внутренний огонь, потому что обычных усилий оказалось недостаточно. Мы уже два года без чемпионства, а для этого клуба такой срок кажется вечностью. В следующем сезоне мы обязательно сделаем всё возможное, чтобы вернуть титул Премьер-лиги», — приводит слова Холанна официальный сайт «Манчестер Сити».

В 37-м туре чемпионата Англии «горожане» сыграли вничью с «Борнмутом» (1:1), после чего «Арсенал» досрочно оформил чемпионство впервые с 2004 года. За тур до конца сезона лондонцы опережают команду Пепа Гвардиолы на четыре очка.

Стоит отметить, что «Манчестер Сити» не смог выиграть АПЛ уже второй сезон подряд.