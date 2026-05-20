Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном возвращении Сандро Шварца на пост главного тренера команды.

Сандро Шварц globallookpress.com

«Хорошее подписание для "Динамо", потому что при Шварце команда выглядела довольно ярко. По поводу Гусева могу сказать, что работа тренера оценивается по результатам. "Динамо" могло выступать ярче и добиться более положительных результатов. Решение тут за руководством», — цитирует Граната «Советский спорт».

«Динамо» под руководством Ролана Гусева заняло седьмое место в РПЛ, набрав 45 очков. Также бело-голубые дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили «Краснодару» (0:0, 5:6 по пен.).

Шварц работал в столичном клубе с октября 2020 года до лета 2022 года. Под его руководством «Динамо» стало бронзовым призером РПЛ сезона-2021/2022 и дошло до финала Кубка России.