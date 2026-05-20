Нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай может пропустить чемпионат мира из-за проблем со здоровьем.

Мемфис Депай globallookpress.com

Футболист бразильского «Коринтианса» продолжает восстановление после травмы бедра, однако, по данным ESPN, у него возникли осложнения — боли появились и в другой ноге. Депай не играет с 23 марта, и его участие в турнире остаётся под вопросом.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман должен в ближайшую неделю объявить итоговый состав на чемпионат мира. Депай остаётся лучшим бомбардиром в истории национальной команды — на его счету 55 голов.

На групповом этапе турнира сборная Нидерландов встретится с командами Японии, Швеции и Туниса.