Защитник лондонского «Челси» Трево Чалоба поделился мнением о назначении Хаби Алонсо на пост главного тренера клуба.

Футболист отметил, что команда с воодушевлением восприняла приход испанского специалиста и с нетерпением ждёт начала работы под его руководством.

«Карьера Алонсо была просто невероятной. Видно, что он действительно любит футбол и прошёл большой путь. Мы рады, что в клуб приходит такой сильный специалист», — приводит слова Чалобы клубная пресс-служба.

Ранее Хаби Алонсо официально возглавил «Челси». До этого он работал в «Байере» и мадридском «Реале».